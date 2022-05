Sortie flore : “Petite cuillère et sac à dos”

Sortie flore : “Petite cuillère et sac à dos”, 29 juillet 2022, . Sortie flore : “Petite cuillère et sac à dos”

2022-07-29 09:00:00 – 2022-07-29 12:30:00 Après une balade alliant approches sensorielles et techniques de reconnaissance des plantes sauvages, Marie vous proposera ensuite une pause gustative bien agréable pour finir! Sur une terre vallonnée et dessinée par les sources, explorons pour découvrir les plantes sauvages. Après une balade alliant approches sensorielles et techniques de reconnaissance des plantes sauvages, Marie vous proposera ensuite une pause gustative bien agréable pour finir! ©maisondeloireducher dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville