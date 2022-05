Sortie Festival Nature Ain – Marteloscope Plateau d'Hauteville Catégories d’évènement: Ain

Plateau-d'Hauteville

Sortie Festival Nature Ain – Marteloscope, 21 mai 2022, Plateau d'Hauteville. Sortie Festival Nature Ain – Marteloscope D8 Col de la Berche Plateau d’Hauteville

2022-05-21 – 2022-05-21 D8 Col de la Berche

Plateau d’Hauteville 01110 Dans le cadre du Festival de Nature de l’Ain, L’Office national des forêts, vous propose de découvrir le métier de forestier avec des exercices grandeur nature au marteloscope. D8 Col de la Berche Plateau d’Hauteville

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Ain, Plateau-d'Hauteville Autres Lieu Plateau d'Hauteville Adresse D8 Col de la Berche Ville Plateau d'Hauteville lieuville D8 Col de la Berche Plateau d'Hauteville Departement Ain

Plateau d'Hauteville Plateau d'Hauteville Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plateau-dhauteville/

Sortie Festival Nature Ain – Marteloscope 2022-05-21 was last modified: by Sortie Festival Nature Ain – Marteloscope Plateau d'Hauteville 21 mai 2022 Ain Plateau d'Hauteville

Plateau d'Hauteville Ain