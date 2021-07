Brienne-le-Château Brienne-le-Château Aube, Brienne-le-Château Sortie Festi’Coccinelle Brienne-le-Château Brienne-le-Château Catégories d’évènement: Aube

Brienne-le-Château

Sortie Festi'Coccinelle 2021-07-08 09:00:00 – 2021-07-08 17:30:00

Brienne-le-Château Aube 5 Eur Sortie au parc de l’Octroi pour le festival « Festi’Coccinelle », ambiance musicale sur le thème « Tour du Monde en 1 Jour ». servicefamille@orange.fr http://mpt-centre-social-brienne.fr/ Sortie au parc de l’Octroi pour le festival « Festi’Coccinelle », ambiance musicale sur le thème « Tour du Monde en 1 Jour ». dernière mise à jour : 2021-06-17 par

