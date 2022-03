Sortie ferme de Gâtine Assais-les-Jumeaux, 14 mai 2022, Assais-les-Jumeaux.

Sortie ferme de Gâtine Assais-les-Jumeaux

2022-05-14 – 2022-05-14

Assais-les-Jumeaux Deux-Sèvres Assais-les-Jumeaux

Dans le cadre des sorties nature et gratuites en Deux-Sèvres pour l’année 2022, une découverte des actions en faveur des oiseaux agricoles est proposée, fruits d’un partenariat entre exploitants et défenseurs de la nature, et observations des oiseaux au crépuscule ! Rendez-vous à 17 h à l’église, jusqu’à la nuit. Contact : GODS, C. Lartigau : christophe.lartigau@ornitho79.org. Le calendrier inter-associatif des sorties nature est disponible dans sa version numérique et à l’accueil de l’Office de Tourisme. Cette année, 183 sorties nature vous sont proposées par les associations nature du département : un bon moyen pour découvrir toutes les richesses naturelles des Deux-Sèvres. Découvrez le programme sur le lien suivant : https://www.dsne.org/nos-publications/calendrier-sorties-nature/

