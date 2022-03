Sortie familles Terra Aventura en nocturne La souterraine 23, 21 mai 2022, La Souterraine.

Des boîtes, appelées « caches », sont dissimulées dans la nature. Le but ? Découvrir leurs emplacements et les trésors qu’elles contiennent ! Dans les caches de Terra Aventura vivent les Poï’z, de petits personnages aux caractères bien trempés, présents sous la forme de badges à collectionner. Pour les débusquer, c’est simple. Se laisser guider, répondre aux énigmes et le tour est joué ! Plus d’infos sur [www.terra-aventura.fr](http://www.terra-aventura.fr) Départ : 13h30 – MJC Allée de la Closeraie à L’Isle Jourdain Retour vers 22h30 Prévoir pique-nique Inscriptions avant le 13 mai à la MJC dans la limite des places disponibles avec le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité Sociale Agricole et l’État Les règles sanitaires en vigueur sont appliquées

