CPA Lathus, le samedi 16 avril à 09:00

Départ : 9h MJC – retour vers 18h Prévoir Pique-nique Inscriptions avant le 8 avril Avec le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité Sociale Agricole. Application des règles sanitaires en vigueur : Pass sanitaire ou vaccinal, port du masque Laver vous les mains régulièrement Respecter les distances physiques Ne pas entrer si vous avez les symptômes de la Covid

Tarifs de 1 à 10€

Sortie au Centre de Plein Air de Lathus CPA Lathus Le Peu Lathus-saint-rémy Lathus-Saint-Rémy Vienne

