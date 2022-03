Sortie familles Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre

Pyrénées-Atlantiques

Sortie familles Mauléon-Licharre, 26 mars 2022, Mauléon-Licharre.

2022-03-26 09:00:00 – 2022-03-26 18:00:00

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques 3 EUR La 2ème c'est une sortie famille, n'hésitez pas à nous appeler pour vous inscrire. Ouvert à tous.

Ateraldi bat proposatua izanen da martxo bukaeran, deitu elkartean izenen emaiteko. Oroer idekirik.

Ateraldi bat proposatua izanen da martxo bukaeran, deitu elkartean izenen emaiteko. Oroer idekirik. La 2ème c’est une sortie famille, n’hésitez pas à nous appeler pour vous inscrire. Ouvert à tous.

Ateraldi bat proposatua izanen da martxo bukaeran, deitu elkartean izenen emaiteko. Oroer idekirik. collectif souletin

Mauléon-Licharre

