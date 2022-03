Sortie familles au Festival Ludique International de Parthenay Parthenay, 15 juillet 2022, Parthenay.

Sortie familles au Festival Ludique International de Parthenay

Parthenay, le vendredi 15 juillet à 09:30

Départ 8h30 et retour vers 19h (place du Poitou) Prévoir pique-nique Inscriptions avant le 8 juillet plus d’infos sur [www.jeux-festival.com](http://www.jeux-festival.com) Avec le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité Sociale Agricole et l’État Dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Tarifs à la MJC et sur le site Internet

Partez à la découverte d’un des plus grands festivals du jeu avec de nombreuses animations et exposants dans la ville

Parthenay Parthenay Parthenay Deux-Sèvres



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-15T09:30:00 2022-07-15T19:00:00