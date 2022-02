Sortie familles à Poitiers : Patinoire et musée Sainte Croix MJC CHAMP LIBRE L'Isle-Jourdain Catégories d’évènement: L'Isle-Jourdain

Vienne

Sortie familles à Poitiers : Patinoire et musée Sainte Croix MJC CHAMP LIBRE, 19 mars 2022, L'Isle-Jourdain. Sortie familles à Poitiers : Patinoire et musée Sainte Croix

MJC CHAMP LIBRE, le samedi 19 mars à 09:00

Matin : la patinoire est un jardin de glace = créneau pour les enfants de 2 à 8 ans en familles Après midi : visite avec un animateur du musée Rendez-vous : 9h à la MJC – retour vers 17h Prévoir pique-nique – Inscriptions avant le 11 mars 22 Avec le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité Sociale Agricole et l’Etat. Protégeons-nous, respectons les règles sanitaires. Chaque personne de plus de 11 ans possède et porte son propre masque dans tous les lieux fermés et notamment les véhicules Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans et 2 mois Pass vaccinal obligatoire pour les plus de 16 ans Réservez vos places ! MJC CHAMP LIBRE 86150 l’isle jourdain L’Isle-Jourdain Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T09:00:00 2022-03-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: L'Isle-Jourdain, Vienne Autres Lieu MJC CHAMP LIBRE Adresse 86150 l'isle jourdain Ville L'Isle-Jourdain lieuville MJC CHAMP LIBRE L'Isle-Jourdain Departement Vienne

MJC CHAMP LIBRE L'Isle-Jourdain Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisle-jourdain/

Sortie familles à Poitiers : Patinoire et musée Sainte Croix MJC CHAMP LIBRE 2022-03-19 was last modified: by Sortie familles à Poitiers : Patinoire et musée Sainte Croix MJC CHAMP LIBRE MJC CHAMP LIBRE 19 mars 2022 L'Isle-Jourdain MJC CHAMP LIBRE L'Isle-Jourdain

L'Isle-Jourdain Vienne