Le Bessat Le Bessat Le Bessat, Loire Sortie Famille : Les apprentis trappeurs du Pilat Le Bessat Le Bessat Catégories d’évènement: Le Bessat

Loire

Sortie Famille : Les apprentis trappeurs du Pilat Le Bessat, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Le Bessat. Sortie Famille : Les apprentis trappeurs du Pilat 2021-07-19 09:30:00 – 2021-07-19

Le Bessat Loire Le Bessat Viens découvrir la nature et apprendre quelques techniques de savoir vivre dans les bois : reconnaître les indices des animaux sauvages, fabriquer un arc, observer et sentir ce qui nous entoure. Bref, tout ce que doit connaitre un véritable trappeur ! felicienbros@hotmail.fr +33 6 12 05 74 52 dernière mise à jour : 2021-07-04 par

Détails Catégories d’évènement: Le Bessat, Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Bessat Adresse Ville Le Bessat lieuville 45.36293#4.51801