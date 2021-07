Le Bessat Le Bessat Le Bessat, Loire Sortie Famille : La forêt de Babet l’écureuil Le Bessat Le Bessat Catégories d’évènement: Le Bessat

Loire

Sortie Famille : La forêt de Babet l’écureuil Le Bessat, 6 août 2021, Le Bessat. Sortie Famille : La forêt de Babet l’écureuil 2021-08-06 09:45:00 – 2021-08-06

Le Bessat Loire Le Bessat En te promenant dans la forêt, tu découvriras le territoire de Babet, l’écureuil du Pilat. Comme lui, tu apprendras à reconnaître tout ce qui t’entoure : les bruits de la nature, les odeurs et les couleurs de la forêt, les arbres, les amis de Babet… felicienbros@hotmail.fr +33 6 12 05 74 52 http://felicienbros.tumblr.com/ dernière mise à jour : 2021-07-25 par Office de Tourisme du Pilat

Détails Catégories d’évènement: Le Bessat, Loire Autres Lieu Le Bessat Adresse Ville Le Bessat lieuville 45.36284#4.51804