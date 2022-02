Sortie famille: Je découvre les abeilles Lorentzen Lorentzen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Lorentzen Bas-Rhin Lorentzen EUR Plusieurs jeux et activités familiale vous attendent pour découvrir différentes familles d’abeilles, le fonctionnement d’une ruche, comment fabriquer du miel… Dès 6 ans accompagné, inscription obligatoire au 03 88 00 55 55,

