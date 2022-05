SORTIE FAMILLE FRAISPERTUIS Le Val-d’Ajol Le Val-d'Ajol Catégories d’évènement: Le Val-d'Ajol

Le Val-d’Ajol Vosges Le Val-d’Ajol 20 EUR Sortie famille à Fraispertuis Samedi 9 juillet 2022

Départ devant la mairie du Val d’Ajolà 9h et retour prévu vers 18h.

Pique-nique/restauration non fourni. 8€ d’adhésion MJC familiale + 20€/personne (un enfant avec un adulte obligatoirement)

Places limitées. Inscriptions auprès de la MJC du val d’Ajol +33 3 29 29 08 26 http://mjc-le-valdajol.e-monsite.com/ mjc

