9 EUR La Communauté de Communes du Val Marnaysien organise une sortie canoë en famille de 10 km, le samedi 4 juin 2022.

Parcours de Pin à Marnay, le départ se fera au camping de Marnay à 9 h et le retour au même endroit vers 16 h. La sortie sera encadrée par des éducateurs sportifs de la Communauté de Communes du Val Marnaysien.

Pique nique tiré du sac à dos.

Les tarifs : enfants (- de 11 ans) 9€ et adultes 13€.

Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme du Val Marnaysien.

contact@ot-valmarnaysien.com +33 3 84 31 90 91 https://www.ot-valmarnaysien.com/

