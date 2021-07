Brasparts Brasparts Brasparts, Finistère Sortie familiale au parc Odet Loisirs Brasparts Brasparts Catégories d’évènement: Brasparts

Sortie familiale au parc Odet Loisirs 2021-07-10 – 2021-07-10

Brasparts Finistère Brasparts Le samedi 10 juillet, sera organisée, une sortie familiale au parc Odet Loisirs à Elliant.

Départ de Scrignac : 9h

Départ de Huelgoat : 9h30

Départ de Brasparts : 10h

Autres départs possibles Tarif individuel 10€ par personne et 30€ par famille (3 personnes ou plus).

dernière mise à jour : 2021-06-30

