Paris Centre Paris Anim' Richard Wright ex rue de Rennes Paris SORTIE EXPOSITION « KINSHASA CHRONIQUES » pour les 16/30 ans Centre Paris Anim’ Richard Wright ex rue de Rennes Paris Catégorie d’évènement: Paris

SORTIE EXPOSITION « KINSHASA CHRONIQUES » pour les 16/30 ans Centre Paris Anim’ Richard Wright ex rue de Rennes, 30 juin 2021-30 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 30 juin 2021

de 14h15 à 17h30

gratuit

Une visite accompagnée de l’exposition, suivie d’une dégustation culinaire au centre Richard Wright. Dans le cadre des « mercredis du partage », nous proposons aux jeunes d’être à l’initiative d’une sortie, d’un temps d’animation, d’un moment de partage, de rencontre et aussi de transmission. Cette sortie à la Cité de l’architecture et du patrimoine a été initiée par Saphir, et nous sommes ravis de vous inviter à découvrir, avec elle, l’art contemporain venu du Congo. Pour les 16/30 ans, sur réservation via le mail : infojeuness6@actisce.net Rendez vous 14h15 le mercredi 30 juin au centre Paris Anim’ Richard Wright. Prévoir son titre de transport Animations -> Visite guidée Centre Paris Anim’ Richard Wright ex rue de Rennes 76 bis rue de Rennes Paris 75006

4 : Saint-Sulpice (53m) 4 : Saint-Germain-des-Près (339m)

Contact :Centre Paris Anim’ Richard Wright-ACTISCE infojeunesse6@actisce.net infojeunesse6@actisce.net Animations -> Visite guidée

Date complète :

2021-06-30T14:15:00+02:00_2021-06-30T17:30:00+02:00

kinshasa 2

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre Paris Anim' Richard Wright ex rue de Rennes Adresse 76 bis rue de Rennes Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Richard Wright ex rue de Rennes Paris