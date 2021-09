Le pouliguen Adresse communiquée lors de l'inscription 44510 Le pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique Sortie et cuisine aux algues Adresse communiquée lors de l’inscription 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Après une virée sur l’estran où vous découvrirez les différents type d’algues nous allons nous mettre en cuisine et élaborer une recette personnalisée aux algues fraiches. Atelier algues très complet- de la cueillette à l’assiette. Matériel: – Bottes de pluie ou méduses ou chaussures non glissantes qui vont dans l’eau – Un seau ou récipient pour votre récolte – Une paire de ciseaux – un bocal vide de confiture pour emporter la préparation aux algues – Un imperméable (en fonction de la météo)

2021-10-06

