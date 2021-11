Dax Dax Dax, Landes Sortie et conférence nature Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Sortie et conférence nature Dax, 4 décembre 2021, Dax. Sortie et conférence nature Dax

2021-12-04 – 2021-12-04

Dax Landes 10 h-12 h : visite de la Réserve géologique de Tercis

14 h 30 : Conférences – salle de La Capranie

F. Lanusse, Cloches mémorielles de Tercis ; F. Cazaban, Réserve naturelle régionale des carrières de Tercis ; s P. Lugez, P. Dupouy, Historique Observatoire de Dax 10 h-12 h : visite de la Réserve géologique de Tercis

14 h 30 : Conférences – salle de La Capranie

F. Lanusse, Cloches mémorielles de Tercis ; F. Cazaban, Réserve naturelle régionale des carrières de Tercis ; s P. Lugez, P. Dupouy, Historique Observatoire de Dax 10 h-12 h : visite de la Réserve géologique de Tercis

14 h 30 : Conférences – salle de La Capranie

F. Lanusse, Cloches mémorielles de Tercis ; F. Cazaban, Réserve naturelle régionale des carrières de Tercis ; s P. Lugez, P. Dupouy, Historique Observatoire de Dax Dax

dernière mise à jour : 2021-11-05 par

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Ville Dax lieuville Dax