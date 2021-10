Lacanau Lacanau Gironde, Lacanau Sortie et atelier Beach Art à Lacanau-Océan plage Super Sud / Ecoacteurs en Médoc Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Lacanau

Sortie et atelier Beach Art à Lacanau-Océan plage Super Sud / Ecoacteurs en Médoc Lacanau, 31 octobre 2021, Lacanau. Sortie et atelier Beach Art à Lacanau-Océan plage Super Sud / Ecoacteurs en Médoc Lacanau

2021-10-31 13:30:00 – 2021-10-31

Lacanau Gironde Sortie et atelier Beach Art à Ville de Lacanau ☀️ ! Un après-midi pour collecter les déchets sur la plage puis participer à un atelier de creation d’œuvres d’art avec l’artiste designer Mikael Mourgue ! la sortie aura lieu plage Super Sud à Lacanau Océan à partir de 13h30 et sera suivie de l’atelier qui se déroulera à maison de la glisse du Lacanau Surf Club – LSC!

Sortie gratuite, sur inscription (infos ci-dessous), réalisée grâce au soutien de Département de la Gironde. Sortie et atelier Beach Art à Ville de Lacanau ☀️ ! Un après-midi pour collecter les déchets sur la plage puis participer à un atelier de creation d’œuvres d’art avec l’artiste designer Mikael Mourgue ! la sortie aura lieu plage Super Sud à Lacanau Océan à partir de 13h30 et sera suivie de l’atelier qui se déroulera à maison de la glisse du Lacanau Surf Club – LSC!

Sortie gratuite, sur inscription (infos ci-dessous), réalisée grâce au soutien de Département de la Gironde. Sortie et atelier Beach Art à Ville de Lacanau ☀️ ! Un après-midi pour collecter les déchets sur la plage puis participer à un atelier de creation d’œuvres d’art avec l’artiste designer Mikael Mourgue ! la sortie aura lieu plage Super Sud à Lacanau Océan à partir de 13h30 et sera suivie de l’atelier qui se déroulera à maison de la glisse du Lacanau Surf Club – LSC!

Sortie gratuite, sur inscription (infos ci-dessous), réalisée grâce au soutien de Département de la Gironde. Lacanau

dernière mise à jour : 2021-10-20 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lacanau Autres Lieu Lacanau Adresse Ville Lacanau lieuville Lacanau