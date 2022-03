Sortie estran : découverte de la faune et de la flore marine Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Moëlan-sur-Mer Finistère Moëlan-sur-Mer L’association Rivières et Bocage (RBBBM) vous invite à découvrir les richesses de l’estran de l’île percée.

Sortie gratuite, ouverte à tous. Bottes et vêtements chauds nécessaires.

