Sortie estran à Trenez Parking de l'île percée Moëlan-sur-Mer, mercredi 14 février 2024.

Sortie estran à Trenez Parking de l’île percée Moëlan-sur-Mer Finistère

L’association « Rivières et bocage » vous invite à sa première sortie estran de l’année, autour de l’île percée.

Coeff 97 mer basse à 14h, l’idéal pour retrouver les « petites bêtes » à l’abri des cailloux du champ de « blocs mobiles » à Trenez.

Si vous êtes tentés de nous rejoindre, équipez-vous de bottes et vêtements adéquats.Rendez-vous sur le parking.

Sortie gratuite, le temps qu’il vous plaira !

Contact possible par téléphone .

Début : 2024-02-14 13:30:00

fin : 2024-02-14 15:00:00

Parking de l’île percée Lieu-dit Trenez

Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne rbbbm29@gmail.com

