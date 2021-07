Concarneau Concarneau Concarneau, Finistère Sortie estivale à VTT et à VTC à la découverte du pays de Concarneau Concarneau Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Finistère

Sortie estivale à VTT et à VTC à la découverte du pays de Concarneau Concarneau, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Concarneau. Sortie estivale à VTT et à VTC à la découverte du pays de Concarneau 2021-07-15 14:45:00 – 2021-08-12 Quai d’Aiguillon Bureau d’information touristique

Concarneau Finistère Concarneau Le club VTT de Concarneau, BEKANATURE-VTT, organise cet été quatre sorties, le jeudi. Moments de détente en toute convivialité pour découvrir les paysages, la côte et le patrimoine au fil des chemins de Concarneau.

Ces balades, d’une durée de 2h30, sans difficultés particulières, sont accessibles à toutes et à tous. Au bout du chemin, collation avec dégustation de spécialités du terroir.

Chaque participant apporte son matériel en état: casque et gants obligatoires. Les mineurs de moins de 16 ans devront être accompagnés d’un adulte ou être munis d’une autorisation parentale. Chaque participant sera assuré par un contrat souscrit par Békanature-VTT auprès de la fédération FFCT.

Inscription gratuite et obligatoire auprès du Bureau d’Information Touristique (Tél. 0298970144) qui précisera le lieu de départ. Rdv 14h45 – départ 15h. +33 2 98 97 01 44 Le club VTT de Concarneau, BEKANATURE-VTT, organise cet été quatre sorties, le jeudi. Moments de détente en toute convivialité pour découvrir les paysages, la côte et le patrimoine au fil des chemins de Concarneau.

Ces balades, d’une durée de 2h30, sans difficultés particulières, sont accessibles à toutes et à tous. Au bout du chemin, collation avec dégustation de spécialités du terroir.

Chaque participant apporte son matériel en état: casque et gants obligatoires. Les mineurs de moins de 16 ans devront être accompagnés d’un adulte ou être munis d’une autorisation parentale. Chaque participant sera assuré par un contrat souscrit par Békanature-VTT auprès de la fédération FFCT.

Inscription gratuite et obligatoire auprès du Bureau d’Information Touristique (Tél. 0298970144) qui précisera le lieu de départ. Rdv 14h45 – départ 15h. dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Concarneau, Finistère Étiquettes évènement : Autres Lieu Concarneau Adresse Quai d'Aiguillon Bureau d'information touristique Ville Concarneau lieuville 47.87254#-3.91769