Sortie “Espèces game” Déols, 7 mai 2022, Déols.

Sortie “Espèces game” 2 place de la République Déols

2022-05-07 – 2022-05-07

Déols 36130 Déols 2 place de la République 36000

5 EUR Lors de cette sortie proposée par le Conservatoire d’Espaces Naturels en Région Centre-Val de Loire, venez découvrir de manière ludique et amusante les prairies des Chènevières de Déols. Accompagnés de Gisèle, conservatrice bénévole du site, venez résoudre une série d’énigmes autour des prairies en étant attentifs aux paysages, aux détails, aux particularités de cet îlot sauvage au cœur de l’agglomération castelroussine. Toutes ces énigmes vous conduiront à un trésor ! Et pour les plus curieux de faune et de flore, Gisèle se fera un plaisir de vous les présenter. Une sortie nature accessible à toutes et tous, adultes comme enfants.

Lors de cette sortie proposée par le Conservatoire d’Espaces Naturels en Région Centre-Val de Loire, venez découvrir de manière ludique et amusante les prairies des Chènevières de Déols.

+33 2 54 34 10 74

Lors de cette sortie proposée par le Conservatoire d’Espaces Naturels en Région Centre-Val de Loire, venez découvrir de manière ludique et amusante les prairies des Chènevières de Déols. Accompagnés de Gisèle, conservatrice bénévole du site, venez résoudre une série d’énigmes autour des prairies en étant attentifs aux paysages, aux détails, aux particularités de cet îlot sauvage au cœur de l’agglomération castelroussine. Toutes ces énigmes vous conduiront à un trésor ! Et pour les plus curieux de faune et de flore, Gisèle se fera un plaisir de vous les présenter. Une sortie nature accessible à toutes et tous, adultes comme enfants.

Chateauroux Berry Tourisme

2 place de la République Déols

dernière mise à jour : 2022-04-22 par OT Châteauroux Berry Tourisme