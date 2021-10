Paris Centre Paris Anim' Reuilly île de France, Paris Sortie escalade – 4 novembre – 11 à 16 ans Centre Paris Anim’ Reuilly Paris Catégories d’évènement: île de France

Sortie escalade – 4 novembre – 11 à 16 ans Centre Paris Anim’ Reuilly, 4 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 4 novembre 2021

de 13h30 à 17h30

payant

S’inscrire entre copains/copines ou individuellement pour s’initier à l’escalade ! L’occasion de profiter du blockpark d’Arkose Nation, et de tester leurs nombreux blocs ! Jeudi 4 novembre de 13h30 à 17h30, sortie accompagné par des animateurs jeunesse. Pass sanitaire obligatoire / 10€ la journée Animations -> Loisirs / Jeux Centre Paris Anim’ Reuilly 19 rue Hénard Paris 75012

8 : Montgallet (185m) 6 : Dugommier (373m)

Contact :centre Paris Anim Reuilly 0140020660 reuilly@claje.asso.fr https://claje.aniapp.fr/activites 0140020660 reuilly@claje.asso.fr Animations -> Loisirs / Jeux Urbain;Ados;Sport

