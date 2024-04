Sortie « Ephémères, de la larve à l’adulte » SEGRIE-FONTAINE Athis-Val de Rouvre, dimanche 19 mai 2024.

Sortie « Ephémères, de la larve à l’adulte » SEGRIE-FONTAINE Athis-Val de Rouvre Orne

Au bord de la Rouvre, munie.es de filets et d’épuisettes, venez découvrir leur vie étonnante et si fugace, mais ô combien importante pour les écosystèmes aquatiques.

Dès 6 ans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 14:30:00

fin : 2024-05-19 16:30:00

SEGRIE-FONTAINE Rdv parking de la Maison de la Rivière et du paysage

Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie contact@cpie61.fr

