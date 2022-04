Sortie « engoulevent et mobylette » à Chenôve Chenôve Chenôve Catégories d’évènement: Chenôve

Chenôve Côte-d’Or Chenôve EUR 0 0 Animé par Étienne Colliat-Dangus

Tout proche de la ville et de ses mobylettes, sur le plateau de Chenôve, site géré par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne, venez découvrir cet oiseau au chant si particulier.

RDV à 19 h devant le local LPO à Talant pour covoiturage sur le site.

Prévoir pique-nique et une lampe.

