Sortie enfants 123 nature : Découverte des champignons 2021-10-16 14:15:00 – 2021-10-16 16:15:00

Valentigney Doubs Valentigney Reconnaissance des champignons forestiers. Possibilité d’apporter vos récoltes pour détermination.Intervenant : Société Mycologique de Pays de Montbéliard. > A 14 h 15 à Valentigney, sur leparking du bois du Bannot,

au pied de la côte de Bondeval (D35, près de la déchèterie de Seloncourt)

> Durée : 2 h – Nombre de places limité.

> A partir de 6 ans (accompagnés d’un parent).

