Sortie enfants 123 nature : A l’écoute des sons de la nature Vandoncourt, 11 septembre 2021, Vandoncourt.

Sortie enfants 123 nature : A l’écoute des sons de la nature 2021-09-11 – 2021-09-11 Damassine 23 rue des Aiges

Vandoncourt Doubs Vandoncourt

Dans la nature on brame, on zinzinule, on croasse, on glapit… bref, on chante le bonheur de vivre sous le soleil du printemps. Venez vous initier à l’écoute des bruits de la nature. Ouvrez l’oeil ! Dans les vergers de la Damassine, des silhouettes rappellent quelques sons entendus… Intervenant : Tyto Alba

> A 15 h à la Damassine à Vandoncourt .

Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (Office de Tourisme).

Durée : 2 h – Nombre de places limité. A partir de 5 ans (accompagnés d’un parent)

accueil@paysdemontbeliard-tourisme.com +33 3 81 94 45 60 http://www.agglo-montbeliard.fr/#!/environnement/education-et-sensibilisation/sorties-123-nature.html

dernière mise à jour : 2021-08-17 par