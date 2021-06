Éguelshardt Éguelshardt Éguelshardt, Moselle SORTIE ÉNERGIE ET SYLVOTHERAPIE Éguelshardt Éguelshardt Catégories d’évènement: Éguelshardt

Moselle

SORTIE ÉNERGIE ET SYLVOTHERAPIE Éguelshardt, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Éguelshardt. SORTIE ÉNERGIE ET SYLVOTHERAPIE 2021-07-14 09:30:00 – 2021-07-14 13:30:00

Éguelshardt Moselle Éguelshardt Marie-Claire Lambrech, sophrologue, vous accompagne pour une sortie pédestre de bien-être. La balade sera entrecoupée de séances de méditation, de relaxation, de tai-chi… Marche consciente et sylvothérapie seront également au programme.

Sortie proposée dans le cadre de l’évènement Rando Moselle. Uniquement sur inscription. Annulé en cas de pluie. Parcours de 6 km maximum, entre 1h et 1h30 de marche effective.

Prévoir des vêtements confortables, un tapis de sol isolant et des chaussures de marche. Repas tiré du sac. Remarque : toute inscription vaut attestation de bonne santé.

L’activité se déroule sous la responsabilité de chaque participant.

