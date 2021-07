Ornans Ornans Doubs, Ornans Sortie encadrée spéléologie aquatique ou verticale Ornans Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Ornans

Sortie encadrée spéléologie aquatique ou verticale Ornans, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Ornans. Sortie encadrée spéléologie aquatique ou verticale 2021-07-08 – 2021-07-08

Ornans Doubs EUR 65 Suivant la météo et vos envies, nous irons remonter une rivière souterraine ou apprendre à descendre/remonter sur corde en explorant un beau petit gouffre.

Lieu à préciser. A partir de 13 ans. Suivant la météo et vos envies, nous irons remonter une rivière souterraine ou apprendre à descendre/remonter sur corde en explorant un beau petit gouffre.

Lieu à préciser. A partir de 13 ans. dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Ornans Étiquettes évènement : Autres Lieu Ornans Adresse Ville Ornans