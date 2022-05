Sortie encadrée en canoë ou en kayak sur la Moder Drusenheim Drusenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Dépaysement assuré avec cette sortie, la Moder cache un patrimoine naturel surprenant : les paysages typiques de la forêt rhénane, les roselières et les grandes saulnaies blanches… Ses berges étant très protégées, elles sont peu accessibles à pied. Le canoë-kayak reste donc le meilleur moyen de découvrir cet environnement préservé. H2O Passion organise des sorties encadrées en kayak ou en canoë pour les enfants mais également pour des familles qui souhaitent être accompagnés par un guide. Sophie vous fera découvrir le milieu naturel et vous donnera les conseils pour savoir diriger votre canoë ou naviguer dans un kayak.

