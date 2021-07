Sortie encadrée découverte spéléologie Mouthier-Haute-Pierre, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Mouthier-Haute-Pierre.

Sortie encadrée découverte spéléologie 2021-07-06 – 2021-07-06 La petite épicerie 16, route des Gorges de Nouailles

Mouthier-Haute-Pierre Doubs Mouthier-Haute-Pierre

36 EUR Une traversée initiatique durant laquelle votre Guide partagera sa passion pour le milieu souterrain (légendes, géologie, fossiles, faune cavernicole, hydrologie etc.).

Dès 8 ans.

Apporter des chaussures fermées et crantées (si possible montantes), des vêtements longs (manches et jambes) ainsi qu’une tenue de rechange (pour le bas du corps) car nous traverserons un petit bassin d’eau (facultatif).

