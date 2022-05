Sortie en voilier sur les côtes normandes

2022-07-02 – 2022-07-02 Au départ du port de plaisance du Havre, vous larguerez les amarres pour une sortie accompagnée sur un voilier de 8 mètres (J80) vers l’estuaire de la Seine ou les falaises du Nord du Havre en fonction des marées et des conditions météorologiques. Amateur ou initié, vous pourrez participer aux manœuvres et apprendre à manier le J80. Sorties proposées en juillet et août, tous les samedis de 14h à 17h. Réservation obligatoire minimum 48h à l’avance. A partir de 8 ans – Durée : 3h environ (durée variable selon la destination et les conditions)

Tarifs : 50€/adulte, 25€/moins de 18 ans.

Tarifs : 50€/adulte, 25€/moins de 18 ans.

