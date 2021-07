Gaillères Gaillères Gaillères, Landes Sortie en trottinettes électriques tout terrain Gaillères Gaillères Catégories d’évènement: Gaillères

Landes

Sortie en trottinettes électriques tout terrain Gaillères, 27 août 2021-27 août 2021, Gaillères.

Gaillères Landes Au rythme d’une balade sur les sentiers autour de l’étang de Massy à Gaillères, découvrez la trottinette électrique tout-terrain.

Notre partenaire Izi riders s’engage à vous guider pour cette balade découverte en pleine nature. Au programme, nouvelles sensations, bol d’air et découverte de paysages landais dans le Parc Naturel Urbain du Marsan. A partir de 12 ans. Au rythme d’une balade sur les sentiers autour de l’étang de Massy à Gaillères, découvrez la trottinette électrique tout-terrain.

