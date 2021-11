Bouguenais La Roche Ballue Bouguenais, Loire-Atlantique Sortie “En quête de traces et d’indices” La Roche Ballue La Roche Ballue Bouguenais Catégories d’évènement: Bouguenais

Loire-Atlantique

Sortie “En quête de traces et d’indices” La Roche Ballue La Roche Ballue, 13 novembre 2021, Bouguenais. Sortie “En quête de traces et d’indices” La Roche Ballue

La Roche Ballue, le samedi 13 novembre à 10:00

Qui a grignoté cette noisette ? Qui a laissé cette empreinte ? Mais à qui est ce terrier ? Suivons ces traces ! L’étude des traces et indices de présence est un des moyens d’apprendre à mieux connaître les animaux sauvages, de nature très discrets. Nous rechercherons ces indices ense

5 euros plein tarif // 2 euros tarif réduit. Sur réservation

Pays de la Loire Grandeur Nature La Roche Ballue Rue de la Guérinière, 44340 Bouguenais Bouguenais Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouguenais, Loire-Atlantique Autres Lieu La Roche Ballue Adresse Rue de la Guérinière, 44340 Bouguenais Ville Bouguenais lieuville La Roche Ballue Bouguenais