2022-05-26 15:00:00 – 2022-05-29 17:00:00

Les Hôpitaux-Neufs Doubs Les Hôpitaux-Neufs Promenade en locomotive à vapeur jusqu’au site de Fontaine Ronde.

Réservation possible sur internet ou directement sur place, le billet ne garantit pas une place assise. Prévoir d’arriver 15 minutes avant l’heure de départ.

