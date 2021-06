Les Hôpitaux-Neufs Les Hôpitaux-Neufs 25370, Les Hôpitaux-Neufs Sortie en petit train du printemps – le coni’fer Les Hôpitaux-Neufs Les Hôpitaux-Neufs Catégories d’évènement: 25370

Les Hôpitaux-Neufs

Sortie en petit train du printemps – le coni’fer Les Hôpitaux-Neufs, 20 juin 2021-20 juin 2021, Les Hôpitaux-Neufs. Sortie en petit train du printemps – le coni’fer 2021-06-20 – 2021-06-20

Les Hôpitaux-Neufs 25370 EUR 8 Départ à 15h.

Promenade en locomotive à vapeur ou à traction diesel jusqu’au site de Fontaine Ronde.

Pas de réservation, le billet ne garantit pas une place assise. Prévoir d’arriver 15 minutes avant l’heure de départ.

Durée moyenne du trajet A/R 1h45.

10€ /ad, 8€ /pers à mobilité réduite et accompagnant, 5€ (6-16 ans), accès libre (-6 ans). Réservation en ligne. +33 3 81 49 10 10 http://www.coni-fer.org/

10€ /ad, 8€ /pers à mobilité réduite et accompagnant, 5€ (6-16 ans), accès libre (-6 ans). Réservation en ligne.

