Sortie en petit train de cet été – le coni’fer

2022-07-03 15:00:00 – 2022-08-28 17:00:00 5 EUR Tous les jours, promenade en locomotive à vapeur jusqu’au site de Fontaine Ronde. nVisite de la résurgence. Environ 20 min de marche, aller/retour depuis la halte du train. nTravail d’orpaillage sur le site de Fontaine Ronde, patinoire de glace naturelle (location de patins), mini tracteurs pour enfants, jeux de quilles. +33 3 81 49 10 10 http://www.coni-fer.org/ Tous les jours, promenade en locomotive à vapeur jusqu’au site de Fontaine Ronde. nVisite de la résurgence. Environ 20 min de marche, aller/retour depuis la halte du train. nTravail d’orpaillage sur le site de Fontaine Ronde, patinoire de glace naturelle (location de patins), mini tracteurs pour enfants, jeux de quilles. dernière mise à jour : 2022-05-12 par

