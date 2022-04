Sortie en Mer commentée lors du SPI La Trinité-sur-Mer, 16 avril 2022, La Trinité-sur-Mer.

Sortie en Mer commentée lors du SPI La Trinité-sur-Mer

2022-04-16 – 2022-04-17

La Trinité-sur-Mer Morbihan La Trinité-sur-Mer Morbihan Bretagne

0 Le 16/04 à 14h et le 17/04 à 9h et 14h. Durée 2h. Embarquement 30min avant le départ au Vieux Môle de la Trinité-sur-Mer. Le Spi Ouest-France organise une sortie à bord d’un bateau à passagers pour suivre les régates de la plus grande course de voilier habitable de France. Réservation sur le stand de l’Office de Tourisme au village du Spi et dans les offices de tourisme autour de la baie de Quiberon (La Trinité-sur-Mer, Auray, Quiberon, Erdeven). Sur place ou par téléphone au 02 44 84 56 56.

+33 2 44 84 56 56

La Trinité-sur-Mer

