Sortie en kayak de mer sur l’Estuaire Saint-Ciers-sur-Gironde, 12 juillet 2023, Saint-Ciers-sur-Gironde Saint-Ciers-sur-Gironde.

Sortie en kayak de mer sur l’Estuaire

Port des Callonges Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde

2023-07-12 – 2023-07-12

EUR 15 15 Avis aux hydrophiles !

Les sorties en Kayak sont de retour sur le plus grand Estuaire d’Europe ! Profitez de l’expérience du moniteur pour apprendre à dompter les eaux tout en découvrant les paysages remarquables qui vous entourent. Que vous soyez débutant ou adepte de la pagaie, il y en aura pour tous les goûts et ce, tous les mercredis de juillet et août.

Avis aux hydrophiles !

