du vendredi 16 juillet au vendredi 20 août à Les tours de la Manufacture Sur réservation, tarif : 12€ par personne

Venez vous promoner en kayak au fil de la soirée. Rendez-vous à 19h00 à la manufacture pour un départ à 19h30 de Cenon. Les tours de la Manufacture Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T19:00:00 2021-07-16T22:00:00;2021-08-20T19:00:00 2021-08-20T22:00:00

