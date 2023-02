Sortie en forêt « Sur la trace des animaux » Connezac Connezac Catégories d’Évènement: Connezac

Dordogne Connezac Comment repérer les traces : c’est ce que nous expliquera Yann Cambon, grand connaisseur de la nature.

Rendez-vous devant la mairie de Connezac.

Durée, environ 2 heures. Gratuit.

