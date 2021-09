Paris Gare du Nord île de France, Paris Sortie en forêt pour enfants ! Gare du Nord Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Sortie en forêt pour enfants ! Gare du Nord, 29 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 29 septembre 2021

de 12h à 17h30

payant

Sur le modèle des forest schools, une sortie en forêt de Chantilly, au départ de Gare du Nord ! Un contact régulier avec la nature favorise la concentration, la confiance en soi, la curiosité et l’entraide ; il améliore la qualité du sommeil, renforce les défenses immunitaires, fait baisser l’anxiété, désormais, c’est prouvé ! Qui sommes-nous ? L’association L’Appel de la forêt propose des sorties en forêt tous les mercredis, et des sorties en familles certains week-end. Sur le modèle des Forest Schools, nous vous emmenons pour des moments d’immersion en pleine nature. Au programme : découverte ludique de la faune et de la flore locale, activités manuelles, artistiques et sensorielles, jeux de groupe, jeu libre, chansons, goûter et moments de partage, quel que soit le temps. Nos sorties “enfants” s’adressent aux enfants de 6 à 10 ans et s’effectuent en petit groupe. Les sorties “familles” sont adaptées même pour les tout petits. Nos sorties régulières démarrent à Châtelet-Les-Halles, il reste quelques places, mais nous proposons cette sortie découverte au départ de Gare du Nord le 29 Septembre, et d’autres par la suite ! Notre prochaine sortie en famille est prévue le dimanche 17 Octobre. Rendez-vous sur notre site pour plus de détails. N’hésitez pas à nous appeler, nous répondrons à toutes vos questions. Animations -> Loisirs / Jeux Gare du Nord Gare du Nord Paris 75010

4, 5 : Gare du Nord (116m) 2 : La Chapelle (410m)

Contact :L’Appel de la forêt 0689155761 l.appel.foret@gmail.com https://www.appeldelaforet.fr/ https://www.facebook.com/appeldelaforet.fr/ 0689155761 l.appel.foret@gmail.com Animations -> Loisirs / Jeux Enfants

Date complète :

2021-09-29T12:00:00+02:00_2021-09-29T17:30:00+02:00

illustration facebook

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Gare du Nord Adresse Gare du Nord Ville Paris lieuville Gare du Nord Paris