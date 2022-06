Sortie en forêt Planchez Planchez Catégories d’évènement: Nièvre

Planchez

Sortie en forêt Planchez, 4 juillet 2022, Planchez. Sortie en forêt

Route de Montsauche Planchez Nièvre

2022-07-04 10:30:00 – 2022-07-04 Planchez

Nièvre Planchez Sortie en forêt sur le thème « La forêt morvandelle en transition : comment passer d’une sylviculture résineuse à une sylviculture diversifiée ? » – Gratuit coopdessavoirs@nivernaismorvan.net +33 3 86 20 08 57 Sortie en forêt sur le thème « La forêt morvandelle en transition : comment passer d’une sylviculture résineuse à une sylviculture diversifiée ? » – Gratuit Planchez

dernière mise à jour : 2022-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Planchez Autres Lieu Planchez Adresse Route de Montsauche Planchez Nièvre Ville Planchez lieuville Planchez Departement Nièvre

Planchez Planchez Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/planchez/

Sortie en forêt Planchez 2022-07-04 was last modified: by Sortie en forêt Planchez Planchez 4 juillet 2022 Route de Montsauche Planchez Nièvre

Planchez Nièvre