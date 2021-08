Piney Parc naturel régional de la forêt d’Orient Aube, Piney Sortie en « Forêt du Grand Orient » : le patrimoine naturel de demain Parc naturel régional de la forêt d’Orient Piney Catégories d’évènement: Aube

Parc naturel régional de la forêt d’Orient, le samedi 18 septembre à 14:00

### Deux spécialistes vous emmènent en Forêt du Grand Orient pour vous éclairer sur l’histoire du massif, marquée par l’emprise d’une forêt travaillée depuis des générations Le patrimoine forestier sera un prélude à l’explication d’une gestion actuelle plus élaborée qui tient compte de la multifonctionnalité de la forêt (production de bois, protection de la biodiversité, accueil du public…). Au cours de cette sortie « nature et patrimoine », les partenaires locaux vous expliqueront leur engagement collectif pour imaginer le visage de la forêt de demain.

Gratuit. Réservation obligatoire. 20 personnes maximum. Rdv : à la Maison du Parc entre Géraudot et Mesnil-Saint-Père.

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

