SORTIE EN FORET DE CHANDELAIS Baugé-en-Anjou, 12 juin 2021-12 juin 2021, Baugé-en-Anjou.

Sylviculture et biodiversité en Forêt de Chandelais : Un atelier de martelage (marquage) ludique et interactif sur une parcelle de la forêt de Chandelais, pour d’analyser la forêt, reconnaitre son peuplement, ses essences, l’âge et la valeur économique des arbres, ses enjeux environnementaux ou à visés touristique. Savoir pourquoi conserver un arbre, s’il protège les jeunes semis, s’il est susceptible d’encore grossir, s’il favorise la biodiversité, et ensuite pourquoi l’abattre, quand il est «mûr»?

Famille – à partir de 10 ans

Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo et des jumelles

En partenariat avec L’Office National des Forêts (ONF).

Renseignements et inscription auprès de la mairie de Baugé en Anjou (lieu de RDV communiqué lors de l’inscription)

+33 2 41 84 12 12

