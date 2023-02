Sortie en forêt – à la découverte de l’exploitation forestière Is-sur-Tille Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Côte-dOr EUR 0 0 Le grand public est invité à découvrir la gestion des forêts publiques, accompagné par un technicien de l’Office National des Forêts ! La visite aura lieu en forêt communale d’Is-sur-Tille, sur une parcelle forestière exploitée récemment (hiver 2022-2023). L’Office National des Forêts expliquera ses activités, son rôle de gestionnaire et le déroulement des exploitations forestières. Vous aurez l’occasion de poser toutes vos questions : Pourquoi les arbres sont coupés ? Que signifient les marques sur les arbres ? Comment l’exploitation forestière peut-elle préserver la biodiversité ? L’inscription est obligatoire au 03.80.35.22.70 ou guguen@pays-seine-et-tilles.fr Cette animation est proposée par la Charte Forestière de Territoire du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne, avec le soutien financier du Conseil Départemental de la Côte d’Or et de la Région BourgogneFranche-Comté. Plus d’informations sur la Charte Forestière de Territoire : https://sites.google.com/view/charteforestiere-pstb Plus d’informations sur la Journée Internationale des Forêts : https://www.journee-internationale-des-forets.fr/ guguen@pays-seine-et-tilles.fr +33 3 80 35 22 70 Is-sur-Tille

