Sortie en famille Mauléon-Licharre, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Mauléon-Licharre. Sortie en famille 2021-07-21 09:00:00 – 2021-07-21 19:00:00 Bidart Ancienne gare (RDV)

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques Le collectif souletin organise une sortie des familles au parc Bid’a Parc de Bidart!

A prévoir: pique nique pour le repas du midi.

Retour vers 19h à Mauléon.

dernière mise à jour : 2021-07-08

