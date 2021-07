Chambéry Chambéry Chambéry, Savoie Sortie en famille Chambéry Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Sortie en famille Chambéry, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Chambéry. Sortie en famille 2021-07-10 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-10 17:00:00 17:00:00 Centre social AQCV 3 rue du Laurier

Chambéry Savoie EUR 3 13 Une sortie en famille et pour les personnes seules, à la journée, encadrée par une animatrice famille du centre social AQCV. Sur place : liberté ! Baignade, accrobranche, à vous de voir. accueil@aqcv.org +33 4 79 85 50 76 http://aqcv.org/ dernière mise à jour : 2021-06-19 par

Détails Catégories d’évènement: Chambéry, Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Chambéry Adresse Centre social AQCV 3 rue du Laurier Ville Chambéry lieuville 45.56727#5.9259