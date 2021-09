La Vôge-les-Bains La Vôge-les-Bains La Vôge-les-Bains, Vosges SORTIE EN CAR A LA FETE DES IMAGES DEPUIS LA VÔGE LES BAINS La Vôge-les-Bains La Vôge-les-Bains Catégories d’évènement: La Vôge-les-Bains

Vosges

SORTIE EN CAR A LA FETE DES IMAGES DEPUIS LA VÔGE LES BAINS La Vôge-les-Bains, 18 septembre 2021, La Vôge-les-Bains. SORTIE EN CAR A LA FETE DES IMAGES DEPUIS LA VÔGE LES BAINS 2021-09-18 18:00:00 18:00:00 – 2021-09-18 23:30:00 23:30:00

La Vôge-les-Bains Vosges La Vôge-les-Bains Laissez- vous émerveiller par la sixième édition de La Fête des Images

Organisée par la Ville d’Épinal, cette manifestation populaire, artistique, gratuite et ouverte à tous est placée sous le thème du « voyage ».

Venez découvrir le nouveau spectacle de son et lumière,composé par des artistes de renoms ,qui habillera les façades de la ville de projections monumentales. (8 lieus de spectacles sur toute la soirée en accès libre).

Départ en bus de La Vôge-les-Bains à 18h00 et retour vers 23h15 d’Epinal.

Nombre de place limitée, inscription à l’Office de tourisme.

Plus d’informations sur le site : http://fetedesimages.fr/

Évènement gratuit, prestation de transport au tarif exceptionnel de 10€ / personnes tourisme.lavogelesbains@epinal.fr +33 3 29 36 31 75 Mairie d’Epinal dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: La Vôge-les-Bains, Vosges Autres Lieu La Vôge-les-Bains Adresse Ville La Vôge-les-Bains lieuville 48.18472#6.45777